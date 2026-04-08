Claudia Sheinbaum reconoce crisis económica por cierre de AHMSA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció este miércoles 8 de abril durante su conferencia matutina que el cierre de Altos Hornos de México (AHMSA) ha provocado una severa afectación económica en el norte y centro de Coahuila, particularmente en la región de Monclova, donde miles de familias continúan enfrentando las consecuencias de la paralización de la acerera.

Al referirse al tema, la mandataria federal subrayó que existe una preocupación real por la situación que atraviesa esta zona del país, al admitir que se trata de una región "muy importante" que actualmente enfrenta problemas económicos graves a raíz del colapso de la empresa siderúrgica. "Hay una zona muy importante del país que está teniendo problemas económicos importantes, es el norte y centro de Coahuila; el cierre de AHMSA presentó una problemática importante en Coahuila, en Monclova", expresó.

Sheinbaum aseguró que su gobierno mantiene atención sobre el conflicto y envió un mensaje directo a los trabajadores de la acerera, al señalar que continúan las gestiones para que se respeten sus derechos laborales, especialmente en lo relacionado con una liquidación adecuada y la posibilidad de que se generen nuevas fuentes de empleo. "Mi mensaje para todos los trabajadores de AHMSA es que seguimos trabajando, porque tiene que haber una liquidación adecuada y tiene que garantizarse empleos", sostuvo.

Las declaraciones de Sheinbaum representan un nuevo posicionamiento del gobierno federal frente a la crisis que arrastra Monclova desde el colapso de AHMSA, considerada durante décadas el motor económico de la región Centro de Coahuila. La referencia directa a Monclova dentro de la mañanera cobra relevancia porque confirma que la Federación reconoce el impacto que ha tenido el cierre de la siderúrgica no sólo sobre los obreros activos y jubilados, sino también sobre proveedores, comerciantes, transportistas y cientos de negocios locales que dependen de la actividad industrial.

Sheinbaum dejó en claro que, aunque el caso de AHMSA actualmente se encuentra dentro del ámbito judicial, el Gobierno de México sigue buscando mecanismos para que los trabajadores no resulten desplazados ni desprotegidos en medio del proceso legal. "Además seguimos trabajando con el tema de AHMSA; está en el Poder Judicial y estamos buscando los mecanismos para que esto se garantice, siempre poniendo a los trabajadores por encima", afirmó.