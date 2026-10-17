Chocan camioneta y taxi en Ciudad Acuña, solo hay daños materiales

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Una camioneta Dodge Ram 1500 chocó contra un taxi Nissan Tsuru en el cruce de las calles Guerrero y Sur Poniente, rumbo a la entrada de la ciudad. El percance dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.

La camioneta Dodge Ram 1500, modelo 2007, color azul, era conducida por José Emiliano Muñoz, de 19 años, quien presuntamente no se detuvo antes de impactarse contra la unidad de transporte público.

El segundo vehículo, un Nissan Tsuru modelo 2013, color blanco, habilitado como taxi, era conducido por Anastasio Cerbín, de 63 años.

Elementos de seguridad acudieron al lugar y descartaron personas lesionadas. El accidente dejó daños materiales en ambas unidades.