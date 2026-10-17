Comunidades de Castaños buscan apoyo para infraestructura hídrica y ganadera

La falta de agua suficiente para las familias y las necesidades de infraestructura ganadera llevaron a representantes de los ejidos Dolores y Santa Genoveva, de Castaños, a preparar solicitudes de apoyo dirigidas al gobernador.

En el caso del ejido Dolores, Juan Leonisio Mancilla Jalomo, comisariado ejidal, explicó que la comunidad cuenta con un pozo, pero su capacidad resulta insuficiente para abastecer a sus habitantes, por lo que solicitarán recursos para perforar una nueva fuente de agua.

Indicó que en la localidad viven entre 300 y 400 personas, quienes dependen del pozo existente, cuyo suministro ya no alcanza para cubrir las necesidades de todas las familias. Ante esta situación, señaló que existe una perforación pendiente y buscan el respaldo del Gobierno del Estado para concretarla y mejorar el abastecimiento en la comunidad.

Mancilla Jalomo agregó que los habitantes se dedican principalmente a la agricultura, con cultivos como maíz, frijol y sorgo.

Por su parte, Amparo Andrade Moreno, representante del ejido Santa Genoveva, informó que entre las principales peticiones de la comunidad se encuentran el equipamiento de pozos de agua y la adquisición de corrales desmontables para las actividades ganaderas.

Explicó que, aunque los productores cuentan con pozos en sus predios, algunos no están equipados, lo que dificulta el aprovechamiento del recurso para atender al ganado y realizar las labores del campo. Santa Genoveva está integrado por 35 ejidatarios y tiene en la ganadería su principal actividad económica. Sus representantes buscan hacer llegar las solicitudes al Gobernador para mejorar las condiciones de producción.

Ambas comunidades plantean sus necesidades con la expectativa de obtener apoyo estatal para resolver problemas de abastecimiento de agua y fortalecer las actividades rurales.