Choque entre dos camionetas moviliza a cuerpos de rescate en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un fuerte accidente entre dos camionetas se registró sobre la carretera Presa de la Amistad, a la altura del cruce con la calle Amistad, en las afueras de la ciudad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la unidad responsable fue una Chevrolet Equinox modelo 2010 en color guindo, conducida por Magdalena, de 66 años de edad.

La conductora se impactó contra una camioneta Chevrolet Equinox modelo 2016 en color azul, manejada por Rafaela, de 36 años.

El accidente ocurrió en la carretera Presa de la Amistad, cerca de la ciudad.

Tras el percance, elementos de rescate acudieron al lugar para valorar a las personas involucradas, descartando lesiones de consideración.

Las autoridades informaron que no hubo lesiones de consideración tras el choque.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes en el sitio del accidente.