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Coahuila

Atropellan a hombre en el acceso sur de Zaragoza; reportan su estado como delicado

La víctima sufrió una fractura expuesta y un probable traumatismo craneoencefálico; fue trasladada de emergencia a un hospital de Allende.

Por Alberto Ibarra Riojas - 06 julio, 2026 - 04:01 p.m.
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      ZARAGOZA, COAH. – Un hombre resultó gravemente lesionado la mañana de este lunes tras ser atropellado en el acceso sur del municipio de Zaragoza, lo que movilizó a cuerpos de emergencia de la región para brindarle atención médica.

      El reporte se recibió alrededor de las 7:30 horas. Al llegar al lugar, paramédicos localizaron a Ángel Eduardo Muñoz Castillo, de 49 años, conocido entre la comunidad como "Bronco", tendido sobre el pavimento con una fractura expuesta en una extremidad y un probable traumatismo craneoencefálico.

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      El accidente en Zaragoza

      Debido a la gravedad de las lesiones, paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Morelos acudieron en apoyo para trasladar al paciente a un hospital de Allende, donde quedó internado y fue reportado como delicado de salud.

      Investigación en curso

      En relación con el accidente, las autoridades mantienen bajo investigación al conductor de la unidad involucrada para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el atropellamiento y determinar las responsabilidades correspondientes.

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