Vecinos bloquean libramiento en Ciudad Acuña para exigir solución a fallas eléctricas

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Vecinos de la colonia Jabalí Zorra bloquearon el Libramiento Emilio Mendoza Cisneros, en su cruce con el bulevar Gobierno de Unidad, para exigir una solución a los problemas de energía eléctrica que afectan al sector.

Los manifestantes señalaron que las fallas en el suministro han generado inconformidad entre los habitantes y aseguraron que también existen problemas relacionados con colonias cercanas.

Acciones de la autoridad

Tras el cierre de la vialidad, los vecinos sostuvieron un diálogo con autoridades municipales y representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes les informaron que darían respuesta a sus planteamientos.

Los habitantes indicaron que la colonia es de reciente creación y que originalmente fue comercializada como un sector rústico; sin embargo, actualmente ya forma parte de la expansión de la mancha urbana.