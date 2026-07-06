Vecinos bloquean libramiento en Ciudad Acuña para exigir solución a fallas eléctricas
Habitantes de la colonia Jabalí Zorra cerraron la circulación para demandar una respuesta de la CFE ante los constantes problemas en el suministro de energía.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
CIUDAD ACUÑA, COAH. – Vecinos de la colonia Jabalí Zorra bloquearon el Libramiento Emilio Mendoza Cisneros, en su cruce con el bulevar Gobierno de Unidad, para exigir una solución a los problemas de energía eléctrica que afectan al sector.
Los manifestantes señalaron que las fallas en el suministro han generado inconformidad entre los habitantes y aseguraron que también existen problemas relacionados con colonias cercanas.
Acciones de la autoridad
Tras el cierre de la vialidad, los vecinos sostuvieron un diálogo con autoridades municipales y representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes les informaron que darían respuesta a sus planteamientos.
Los habitantes indicaron que la colonia es de reciente creación y que originalmente fue comercializada como un sector rústico; sin embargo, actualmente ya forma parte de la expansión de la mancha urbana.