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Coahuila

Vecinos bloquean libramiento en Ciudad Acuña para exigir solución a fallas eléctricas

Habitantes de la colonia Jabalí Zorra cerraron la circulación para demandar una respuesta de la CFE ante los constantes problemas en el suministro de energía.

Por Angel Garcia - 06 julio, 2026 - 04:44 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH. – Vecinos de la colonia Jabalí Zorra bloquearon el Libramiento Emilio Mendoza Cisneros, en su cruce con el bulevar Gobierno de Unidad, para exigir una solución a los problemas de energía eléctrica que afectan al sector.

      Los manifestantes señalaron que las fallas en el suministro han generado inconformidad entre los habitantes y aseguraron que también existen problemas relacionados con colonias cercanas.

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      Acciones de la autoridad

      Tras el cierre de la vialidad, los vecinos sostuvieron un diálogo con autoridades municipales y representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes les informaron que darían respuesta a sus planteamientos.

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      Los habitantes indicaron que la colonia es de reciente creación y que originalmente fue comercializada como un sector rústico; sin embargo, actualmente ya forma parte de la expansión de la mancha urbana.

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