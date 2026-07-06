Aficionados se reúnen en la rotonda de Ciudad Acuña tras la eliminación de México

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Aficionados de la Selección Mexicana se reunieron en la rotonda de Ciudad Acuña tras el último partido del representativo nacional, cuya eliminación marcó el cierre de su participación en el torneo.

La convocatoria para concentrar a los seguidores se realizó a través de redes sociales, con el objetivo de mantener el tradicional punto de encuentro pese al resultado del encuentro.

La rotonda de Ciudad Acuña se convierte en punto de encuentro para aficionados.

La rotonda ubicada sobre el bulevar Adolfo López Mateos, en el cruce con la calle Héroes de Nacozari, volvió a reunir a decenas de acuñenses.

La música y los cánticos acompañaron a los seguidores en su despedida.

Durante la convivencia no faltaron la música y los cánticos, en lo que pudo ser la última reunión de aficionados en ese sitio tras la eliminación de la Selección Mexicana.

Convocatoria en redes sociales reunió a decenas de aficionados en la rotonda.

La convocatoria en redes sociales fue un éxito, logrando reunir a un gran número de aficionados que compartieron su pasión por el equipo nacional.