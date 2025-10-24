Llevan brigada multidisciplinaria a familias de Altos de Santa Teresa

Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el objetivo de acercar los servicios estatales a la población, el Gobierno de Coahuila realizó una brigada multidisciplinaria en la colonia Altos de Santa Teresa, como parte del programa Mejora.

El coordinador del programa en Acuña, Francisco Carmona, encabezó la jornada en la que participaron diversas dependencias estatales para brindar atención directa a las familias, evitando que tuvieran que desplazarse a otros puntos de la ciudad.

Durante la brigada se ofrecieron servicios de vacunación para personas y mascotas, atención del PRONNIF, IEEA, Recaudación de Rentas y Servicios Educativos, entre otros.

Carmona destacó que estas acciones buscan llegar a más colonias del municipio, fomentando la participación ciudadana y el aprovechamiento de los servicios gratuitos.

"Es importante seguir ayudando a las familias y, sobre todo, acercarnos a ellas, porque esa es la esencia de nuestro gobierno estatal: dar una mano a quienes más lo necesitan", expresó el funcionario.