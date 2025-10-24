Contactanos

Coahuila

Concluye curso de piñatas en el PRI de Nava

La capacitación, impartida en el Comité Municipal del PRI, impulsó la creatividad y el emprendimiento local.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 24 octubre, 2025 - 10:46 a.m.
Nava, Coah. – En las instalaciones del Comité Municipal del PRI en Nava se llevó a cabo la clausura del curso de elaboración de piñatas, donde los participantes realizaron una exposición de sus trabajos y recibieron reconocimientos por su dedicación y aprendizaje.

El curso, impartido por la instructora Norma Reyes, permitió a los asistentes adquirir habilidades que no solo fomentan la creatividad, sino que también abren oportunidades de emprendimiento para quienes buscan generar ingresos a partir de lo aprendido.

Durante la actividad se destacó la importancia de combinar educación, talento y motivación para impulsar proyectos personales y fortalecer la participación de la comunidad en iniciativas formativas.

