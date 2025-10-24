Concluye curso de piñatas en el PRI de Nava

Nava, Coah. – En las instalaciones del Comité Municipal del PRI en Nava se llevó a cabo la clausura del curso de elaboración de piñatas, donde los participantes realizaron una exposición de sus trabajos y recibieron reconocimientos por su dedicación y aprendizaje.

El curso, impartido por la instructora Norma Reyes, permitió a los asistentes adquirir habilidades que no solo fomentan la creatividad, sino que también abren oportunidades de emprendimiento para quienes buscan generar ingresos a partir de lo aprendido.

Durante la actividad se destacó la importancia de combinar educación, talento y motivación para impulsar proyectos personales y fortalecer la participación de la comunidad en iniciativas formativas.