UAdeC y Manolo Jiménez promueven convivencia en ENCUDE 2025 en Monclova

Monclova, Coah. - El alcalde Carlos Villarreal acompañó al rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, en la inauguración del Encuentro Cultural y Deportivo Universitario ENCUDE 2025 que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, se lleva a cabo los días 23 y 24 de octubre en Monclova, con la participación de más de 1,500 estudiantes, docentes y trabajadores universitarios provenientes de las tres unidades de la UA de C: Saltillo, Torreón y Norte.

El encuentro combina competencias deportivas, muestras culturales, presentaciones artísticas y actividades abiertas al público, fomentando la convivencia, la identidad y el orgullo universitario.

El ENCUDE 2025 representa una plataforma para fortalecer los lazos entre las comunidades académicas de Coahuila y promover los valores de unidad, talento y participación juvenil que caracterizan a la Universidad Autónoma de Coahuila.

El rector Octavio Pimentel destacó que este encuentro reafirma el compromiso de la UAdeC con la formación integral de sus estudiantes, impulsando el trabajo en equipo, la disciplina y el desarrollo humano como ejes de su proyecto educativo.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal dio la bienvenida a los participantes y subrayó la importancia para Monclova de estos eventos: "Este tipo de encuentros fortalecen la identidad coahuilense, impulsan el turismo local y promueven el talento de nuestra juventud. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, seguiremos trabajando de la mano con nuestras instituciones educativas para construir una ciudad con más oportunidades para todas y todos."

En el evento estuvieron presentes Carlos Talamantes, coordinador de la Unidad Norte; Kerana Hernández, coordinadora de la Unidad Sureste; Sandra López Chavarría, coordinadora de la Unidad Laguna; Roberto García Perera, coordinador general de Deportes de la UAdeC; Javier Flores Rodriguez, alcalde de San Buenaventura y Félix Linares Ibarra, coordinador general de Difusión y Patrimonio Cultural.

Apoyando este tipo de eventos, el Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de seguir trabajando en conjunto con el Gobierno del Estado y con las instituciones educativas, para impulsar proyectos que promuevan la educación, el deporte y la cultura como pilares del desarrollo social y del orgullo monclovense.