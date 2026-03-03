Culmina Iglesia de San Francisco de Asís actividades familiares en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Con una serie de actividades dirigidas a niños, jóvenes y adultos, la Iglesia de San Francisco de Asís concluyó una semana enfocada en fomentar la unión familiar y fortalecer la cercanía con la comunidad.

Durante estos días se realizaron diversos eventos en los que participaron familias completas, con el propósito de promover la convivencia y reforzar los lazos entre sus integrantes.

El padre José Raúl Pérez señaló que este tipo de actividades deben mantenerse de forma constante, ya que permiten integrar a los distintos sectores de la comunidad parroquial.

Explicó que a lo largo de la semana se desarrollaron dinámicas que incluyeron desde los más pequeños hasta los adultos, entre ellas una marcha con niños de la parroquia, además de momentos recreativos y de reflexión.

Indicó que la intención principal es motivar a las familias a permanecer unidas y a que, de la mano de la iglesia, continúen realizando acciones positivas en beneficio de la comunidad.

Las autoridades religiosas reiteraron que seguirán impulsando este tipo de encuentros para mantener viva la participación de los feligreses y fortalecer el sentido de comunidad.