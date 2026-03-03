Aseguran 6 kilos de presunto cristal en cateo en Altos de Santa Teresa de Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.- Un total de seis kilogramos de presunta droga conocida como cristal fueron asegurados durante un cateo realizado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal en un domicilio del Fraccionamiento Altos de Santa Teresa.

La movilización se llevó a cabo en la calle San Bartolomé 809, donde participaron corporaciones de los tres niveles de gobierno como parte de las acciones permanentes contra el narcomenudeo.

Acciones de la autoridad contra el narcomenudeo en Ciudad Acuña

Durante la diligencia, los agentes localizaron una báscula granjera en color gris, así como tres paquetes que contenían una sustancia granulada con las características propias del cristal.

En el inmueble también fueron aseguradas 12 bolsas y tres envoltorios con la misma sustancia, además de otros dos paquetes similares. En conjunto, el peso total de lo decomisado ascendió a seis kilogramos.

Detalles del cateo en el Fraccionamiento Altos de Santa Teresa

Las autoridades informaron que el aseguramiento forma parte del trabajo continuo que mantiene la Agencia de Investigación Criminal para combatir a grupos delictivos que operan en la región norte del estado.

El decomiso fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables.