Laura Jiménez coordina la Arreada 2026 en Múzquiz: tradición vaquera

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de afinar la logística de la 2ª Edición de la Arreada Múzquiz 2026 "Réplica de la Antigüedad", la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez encabezó una reunión con autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia que brindarán apoyo durante el evento, programado para los días 14 y 15 de marzo.

La organización está a cargo de Javier Espinoza, quien destacó la importancia de coordinar esfuerzos para garantizar el éxito de esta celebración.

Durante el encuentro, se recordó que la Arreada 2025 fue todo un éxito, consolidándose como un atractivo turístico y generando una importante derrama económica para el municipio.

La alcaldesa agradeció la presencia de representantes del Mando Coordinado de Seguridad Pública, Policía de Acción y Reacción (PAR), Guardia Civil, Protección Civil, comité organizador y cuerpos de emergencia, quienes serán pieza clave en la seguridad y atención de los asistentes.

Jiménez Gutiérrez subrayó que la unión de esfuerzos será fundamental para sacar adelante el proyecto, confiando en que la Arreada 2026 atraerá visitantes de otros municipios, estados de la República e incluso de la Unión Americana.

"Queremos que Múzquiz siga siendo un referente cultural y turístico, y este evento es una gran oportunidad para mostrar nuestra tradición", expresó.

Por su parte, Javier Espinoza detalló que la Arreada iniciará el sábado 14 de marzo a las 10:00 de la mañana partiendo del rancho El Jaralito, ubicado en la carretera Múzquiz-Boquillas, kilómetro 6.7.

El recorrido pasará por la Plaza Hidalgo del Centro Histórico alrededor del mediodía y concluirá en la arena La Misión, tras recorrer las calles 5 de Mayo y Reforma.

Se espera la participación de más de 400 cabezas de ganado y 70 vaqueros, lo que dará un espectáculo único a los asistentes.

Las actividades complementarias también prometen atraer a familias y turistas. Ese mismo sábado se realizará un Rodeo Infantil gratuito para todo el público y el Ranch Sourting con vaqueros Surf, mientras que el domingo 15 se llevará a cabo el Rodeo Rancho con la participación de 14 equipos de la región iniciando actividades desde las 14:00 horas.

El acceso a la arena tendrá un costo accesible, con el propósito de que la comunidad disfrute de un fin de semana lleno de tradición, cultura y convivencia.