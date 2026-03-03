Inician programa de alfabetización inclusiva en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas, dio inicio un nuevo programa de alfabetización que se desarrollará en la Infoteca Municipal, dirigido a personas con alguna capacidad diferente.

En esta primera etapa participarán 12 jóvenes, quienes acudirán a clases especiales diseñadas para atender sus necesidades y facilitar su aprendizaje.

La coordinadora del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), Brenda Martínez, destacó que este proyecto representa un paso importante en favor de la inclusión educativa en el municipio.

Señaló que el programa permitirá acercar la educación a personas con alguna capacidad diferente, brindándoles la oportunidad de avanzar en su formación académica y obtener su certificado oficial.

"Este programa nos va a permitir que más jóvenes y personas se preparen; más que cerrar puertas aquí en el IEEA abrimos puertas y posibilidades de mejorar en la vida", expresó.

Autoridades reiteraron que el programa será inclusivo y estará abierto para todas las personas que deseen integrarse, al considerarlo una iniciativa positiva que fomenta el desarrollo personal y social de los participantes.