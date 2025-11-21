Desfile por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana reúne a instituciones educativas en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– En el marco del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, se llevó a cabo el desfile conmemorativo que reunió a instituciones educativas del municipio y a elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno.

¿Qué ocurrió?

El recorrido, que superó las dos horas de duración, avanzó por la calle Guerrero, donde contingentes de distintos niveles escolares presentaron temáticas alusivas al 20 de Noviembre. Escoltas, bandas de guerra y grupos representativos dieron realce al evento, que nuevamente buscó fortalecer la formación cívica entre la comunidad estudiantil.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

A diferencia del año pasado, cuando el desfile se prolongó por casi cinco horas, en esta edición las escuelas optaron por reducir su participación a 40 contingentes, con el fin de agilizar el desarrollo del acto cívico.

El evento había sido pospuesto un día debido a la probabilidad de lluvia, pero finalmente pudo realizarse sin contratiempos, mostrando el esfuerzo de los sectores educativos por mantener viva la tradición.