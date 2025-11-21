Alcalde de Nueva Rosita presenta proyecto de plaza comercial y cine que creará 600 empleos

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde Oscar Ríos Ramírez anunció un importante proyecto de desarrollo económico para el municipio: la construcción de una nueva plaza comercial que generará aproximadamente 500 empleos directos.

En entrevista, el edil subrayó que este tipo de iniciativas son posibles gracias al trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno y la iniciativa privada.

Además de la plaza, Ríos Ramírez informó sobre la próxima edificación de un cine y una franquicia de restaurantes en el municipio, los cuales ofrecerán entre 100 y 120 empleos adicionales.

La instalación de un nuevo centro comercial frente al edificio del Poder Judicial, aportará 500 empleos, consolidando así una importante derrama económica para la región y quedará concluida antes del 2027.

El alcalde aprovechó la ocasión para agradecer al gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, por el respaldo brindado a través de programas de infraestructura urbana.

Entre ellos, destacó el próximo arranque de acciones de bacheo, rehabilitación de drenajes y la continuidad en la instalación de luminarias en diversas colonias.

"Cuando se trabaja en conjunto con el Gobierno del Estado, se logran grandes beneficios para la ciudadanía", expresó Ríos Ramírez, al reiterar su compromiso con el desarrollo integral del municipio.

Señaló que estas obras no solo mejoran la imagen urbana, sino que también elevan la calidad de vida de los habitantes.

Finalmente, el presidente municipal reafirmó que su administración continuará impulsando proyectos que detonen el crecimiento económico y social de San Juan de Sabinas.

"Seguimos trabajando unidos y con la visión de construir un mejor futuro para todos", concluyó.