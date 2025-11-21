Estudiantes de Múzquiz se preparan para vacaciones decembrinas

NUEVA ROSITA, COAH.- Un aproximado de 30 mil estudiantes de los municipios de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Ocampo, se alistan para disfrutar del éxodo vacacional decembrino, el cual dará inicio el próximo 19 de diciembre, informó la maestra Nélida Santos Galván, quien destacó la importancia de este receso para el descanso y la convivencia familiar.

La docente subrayó que, pese a la cercanía de las vacaciones, los maestros continúan trabajando con compromiso en sus proyectos, programas y planeaciones, sin descuidar el perfil académico que deben alcanzar los alumnos. "La formación integral de los estudiantes es una prioridad, incluso en esta etapa del ciclo escolar", puntualizó.

Antes del receso invernal, los planteles educativos se preparan para celebrar las tradicionales posadas navideñas. Santos Galván resaltó que estas actividades son fundamentales para fomentar la convivencia y fortalecer los lazos comunitarios. "Cada escuela se esmera en sus festejos, lo que permite a los alumnos disfrutar de un ambiente festivo y de unión", comentó.

En relación con los recientes desfiles conmemorativos del 20 de noviembre, la profesora destacó la participación activa de todas las instituciones educativas, las cuales realizaron sus presentaciones sin incidentes, logrando un saldo blanco. "Fue una jornada de civismo y respeto que enaltece nuestras tradiciones", señaló. Finalmente, la docente reconoció el esfuerzo conjunto de maestros, padres de familia y alumnos en la organización de los desfiles tanto en Múzquiz como en San Juan de Sabinas.

"Las escuelas se preparan con anticipación, los padres apoyan con entusiasmo y los docentes se entregan para ofrecer un espectáculo digno a nuestra sociedad", concluyó.