El Atalaya denuncia hostigamiento de seguridad pública tras riña en Frontera

Un conflicto entre dos jóvenes terminó escalando a redes sociales, luego de que un usuario identificado como "El Atalaya" denunciara presunto hostigamiento por parte de elementos de Seguridad Pública de Frontera, generando debate entre ciudadanos que piden cautela antes de señalar responsabilidades.

De acuerdo con la publicación hecha por este usuario, su hijo fue detenido tras participar en una riña con otro adolescente. En su video, El Atalaya cuestiona el actuar de los policías y afirma que fue objeto de amenazas, destacando que "la autoridad está para servir, no para hostigar".

¿Qué ocurrió?

Sin embargo, otros materiales grabados durante el mismo hecho muestran un panorama distinto. En uno de los videos se escucha a una mujer policía solicitándole que se retire los lentes de sol para poder dialogar, petición a la que él se niega. La grabación evidencia un intercambio tenso que posteriormente detonó en la discusión pública.

A la polémica se sumó otra usuaria que difundió un clip donde se observa a El Atalaya respondiendo de manera agresiva a la madre del otro joven involucrado en la pelea. Este nuevo video intensificó la conversación digital en torno al comportamiento de todos los participantes.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En los comentarios de las publicaciones, algunos internautas identificaron al usuario como Mario Alberto, señalando que anteriormente habría permanecido en prisión durante nueve años por el homicidio de un hombre. Aunque esta referencia circula ampliamente en redes, la autoridad no ha emitido postura oficial sobre este señalamiento ni sobre los hechos difundidos.

Hasta el momento, la Dirección de Seguridad Pública de Frontera no ha informado su versión oficial respecto a la detención del menor ni sobre las acusaciones presentadas en redes sociales. Mientras tanto, usuarios piden que el caso se investigue con imparcialidad y que ninguna de las partes sea juzgada únicamente con base en videos fragmentados.