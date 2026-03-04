Acuña participa en Asamblea Nacional de CANACINTRA

Ciudad Acuña.– Con el objetivo de mantener la comunicación y fortalecer las oportunidades para el sector empresarial de la región, representantes de Acuña participaron en la LXXXV Asamblea General Ordinaria de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.

La delegación estuvo encabezada por la presidenta local, Lic. Keila García Altamirano; el consejero nacional, Ing. Antonio Rodríguez; y la asambleísta, Lic. Iris Arias.

Acciones de la autoridad

Durante la asamblea se abordaron temas de relevancia enfocados en mejorar las condiciones de trabajo y competitividad de las empresas afiliadas, así como en reforzar la coordinación entre delegaciones del país.

En el marco del encuentro fue electa como presidenta nacional la Dra. María de Lourdes Medina Ortega para el periodo 2026–2027. Asimismo, se presentó el informe de actividades correspondiente al ciclo 2025–2026 y se realizó el nombramiento de la nueva mesa directiva.

Impacto en la comunidad

Con su participación en este foro nacional, los representantes de Acuña buscan dar continuidad a la conectividad institucional y generar mayores oportunidades para las empresas de la zona fronteriza.