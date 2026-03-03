Sergio Sisbeles advierte sobre actos anticipados de campaña en Monclova

El subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles, advirtió que los actos anticipados de campaña deben ser revisados por la autoridad electoral, luego de que este domingo 1 de marzo se realizara un evento público de arranque político en Monclova.

Lo anterior, tras el inicio de actividades proselitistas encabezadas por Poncho Almeraz, quien es el único perfil registrado internamente por Morena, lo que en los hechos lo convierte en candidato. Sobre ello, Sisbeles señaló que, aunque se intenten hacer interpretaciones para justificar este tipo de eventos, la norma electoral es clara respecto a los tiempos oficiales.

"Vivimos en un estado de derecho y como tal se deben respetar las normas. En el proceso electoral se pide a todas las partes —partidos políticos y gobiernos en sus tres niveles— ser respetuosos de lo que establece la ley", expresó el funcionario, al considerar que este tipo de acciones podrían representar una violación a la legislación vigente.

Indicó que corresponderá a los partidos políticos inconformes presentar las quejas formales ante la autoridad electoral para que sea esta instancia la que determine si existe alguna falta y proceda en consecuencia. Mientras tanto, aseguró que el Gobierno del Estado mantendrá una postura institucional y evitará caer en confrontaciones.

En ese sentido, recordó que el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha instruido continuar trabajando en las acciones propias de la administración estatal, priorizando resultados para la ciudadanía y evitando tensiones políticas fuera de los tiempos oficiales.

Finalmente, Sisbeles hizo un llamado a la civilidad y al respeto a la legalidad, subrayando que quienes aspiren a representar a la ciudadanía deben comenzar por dar ejemplo cumpliendo la ley.