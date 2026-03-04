Camioneta se incendia en Altos de Santa Teresa de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Una camioneta se incendió presuntamente a causa de una falla mecánica, sin que se reportaran personas lesionadas, en hechos ocurridos en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa.

El incidente se registró sobre la calle San Bartolomé 1132, hasta donde acudieron elementos de Bomberos tras el reporte de un vehículo en llamas.

En el lugar se entrevistaron con Rosa María Lira, de 38 años de edad, quien señaló que recientemente había recogido su unidad del taller mecánico, donde le realizaron una reparación por una falla en el motor.

La unidad afectada es una Chevrolet Trailblazer color gris. De acuerdo con la propietaria, al llegar a su domicilio comenzó a salir humo del motor, por lo que de inmediato solicitó apoyo a los cuerpos de emergencia.

Los bomberos lograron sofocar el incendio y evitar que se propagara. De manera preliminar, se indicó que el siniestro pudo haberse originado por un cortocircuito.

