Carlos Villarreal Pérez arranca recarpeteo en avenida Chapultepec de Monclova

El Gobierno Municipal de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, dio inicio a una obra de recarpeteo en la avenida Chapultepec, de la colonia Las Flores, considerada una de las intervenciones viales más significativas de la actual administración. Con una extensión superior al kilómetro lineal, este proyecto abarca el tramo que conecta la calle Texcoco con el Potrero, beneficiando directamente a las familias de las colonias Las Flores, Progreso, Moderno y San José. Los trabajos, que se realizan en coordinación con el Gobierno del Estado, responden a una sentida demanda ciudadana para rehabilitar una arteria fundamental para el flujo hacia centros escolares y zonas comerciales.

La ficha técnica de la obra detalla una intervención profunda que incluye el fresado de 12 mil metros cuadrados de pavimento dañado y la aplicación de una cantidad equivalente de litros de emulsión asfáltica. Para garantizar la durabilidad de la vialidad, se colocarán 600 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente, complementando la infraestructura con casi dos kilómetros de pintura en cordones para mejorar la visibilidad y seguridad. Durante el arranque, las autoridades destacaron que estas especificaciones técnicas aseguran una superficie de rodamiento de alta resistencia, adecuada para el intenso tráfico diario que soporta este sector del oriente de la ciudad.

En representación de la comunidad, la señora Silvia Dolores Espinosa Sánchez, habitante, señaló que la rehabilitación no solo renueva la imagen del sector, sino que aporta tranquilidad y seguridad a quienes transitan por la zona tras décadas de espera. Por su parte, el alcalde Villarreal Pérez subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral de infraestructura de alto impacto, diseñada para elevar la calidad de vida de los monclovenses mediante obras que perduren y transformen el entorno urbano de manera real.

Finalmente, el edil hizo un llamado a los vecinos para colaborar en el cuidado de la nueva carpeta asfáltica, evitando escurrimientos de agua que puedan comprometer la fijación del material durante el mes que durarán las maniobras. Villarreal Pérez reiteró que mantendrá una supervisión personal y constante sobre el avance de los trabajos para asegurar que se cumpla con los estándares de calidad prometidos. Con el lema de trabajar unidos como una gran familia, la administración municipal reafirmó su presencia en el territorio, priorizando proyectos que generen mayores oportunidades y bienestar para las próximas generaciones.