Regresa Acuña al nacional de pesca de lobina

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Después de 16 años, Acuña volvió a ser sede del Campeonato Nacional de Pesca de Lobina, realizado en la Presa de la Amistad, con la participación de cerca de 70 pescadores distribuidos en 36 embarcaciones.

En la competencia participaron representantes de Baja California, San Luis Potosí, Chihuahua, Tamaulipas, Durango y Coahuila, quienes disputaron los primeros lugares y la posibilidad de obtener la clasificación internacional.

Ganadores del Torneo

El equipo 14, integrado por José Medrano Rangel y José Medrano Méndez, obtuvo el Golón del Torneo con una captura de 3.330 kilogramos.

El campeonato permitió la clasificación del equipo correspondiente para representar a México en el Campeonato Mundial de Pesca de Lobina, programado para celebrarse en Sudáfrica en 2027.

Impacto del Campeonato en AcuñA

La realización del torneo en la Presa de la Amistad reunió a competidores de distintas entidades del país y devolvió a Ciudad Acuña la sede de esta competencia nacional.