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Coahuila

Acercan servicios estatales a trabajadores de maquila

La brigada Mejora en tu Maquila visitó Elastómeros para facilitar el acceso a trámites estatales.

Por Ángel García - 12 octubre, 2026 - 01:02 p.m.
Acercan servicios estatales a trabajadores de maquila
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El programa Mejora en tu Maquila llevó una brigada de servicios estatales a la empresa Elastómeros, planta 2, para facilitar a los trabajadores el acceso a la atención de distintas dependencias.

      Acceso a Servicios Estatales

      La jornada busca acercar los servicios del Gobierno estatal a los empleados de la industria maquiladora y ofrecerles alternativas para atender sus necesidades sin que sus horarios laborales representen un impedimento.

      Estas brigadas se han realizado en distintas empresas maquiladoras, con el propósito de brindar atención a los trabajadores directamente en sus centros laborales.

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      Futuras Brigadas en Empresas Maquiladoras

      Las dependencias estatales continúan integrando una lista de empresas que recibirán estas jornadas en próximas visitas, como parte de las acciones para ampliar el acceso a sus servicios.

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