Acercan servicios estatales a trabajadores de maquila

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El programa Mejora en tu Maquila llevó una brigada de servicios estatales a la empresa Elastómeros, planta 2, para facilitar a los trabajadores el acceso a la atención de distintas dependencias.

Acceso a Servicios Estatales

La jornada busca acercar los servicios del Gobierno estatal a los empleados de la industria maquiladora y ofrecerles alternativas para atender sus necesidades sin que sus horarios laborales representen un impedimento.

Estas brigadas se han realizado en distintas empresas maquiladoras, con el propósito de brindar atención a los trabajadores directamente en sus centros laborales.

Futuras Brigadas en Empresas Maquiladoras

Las dependencias estatales continúan integrando una lista de empresas que recibirán estas jornadas en próximas visitas, como parte de las acciones para ampliar el acceso a sus servicios.