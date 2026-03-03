Vecina evita tiradero de escombro en calles de Nava

NAVA, COAH. — La intervención oportuna de una vecina evitó que escombro terminara acumulado en la vía pública, luego de que sorprendiera a un albañil arrojando los desechos en una calle del municipio.

Tras el señalamiento, el trabajador, quien laboraba en un domicilio junto a su patrón identificado como José Toledo, fue confrontado y obligado a recoger el material que había tirado, utilizando la misma carretilla con la que lo transportó.

Acciones de la comunidad

Los involucrados llevaron el escombro hasta el basurero, evitando que quedara abandonado en la colonia, en una acción que vecinos calificaron como ejemplo de participación ciudadana.

Llamado a la acción

Habitantes reiteraron el llamado a reportar y señalar este tipo de conductas para mantener limpias las calles y prevenir focos de contaminación en los distintos sectores de Nava.