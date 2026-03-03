Avanzan gestiones para nuevo hospital del ISSSTE en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Las gestiones para la construcción de un nuevo hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en esta frontera continúan avanzando, con el objetivo de ampliar la cobertura médica para los derechohabientes.

Acciones de la autoridad para la construcción del hospital

El proyecto contempla la edificación de un nosocomio que atienda principalmente a quienes cuentan con este servicio, ante el crecimiento del padrón de afiliados en el municipio.

Como parte de las acciones para concretar la obra, se recibió la visita del profesor Everardo Padrón, secretario general de la Sección V del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con quien se revisaron los detalles del plan y los alcances del mismo.

Detalles del proyecto del nuevo hospital ISSSTE

Autoridades señalaron que en Ciudad Acuña existe un número considerable de derechohabientes que podrían beneficiarse con la construcción del hospital, lo que permitiría mejorar la atención médica para trabajadores y sus familias.

Asimismo, destacaron que el proyecto cuenta con el respaldo del profesor Alfonso Cepeda Salas, dirigente nacional del SNTE, a fin de impulsar las gestiones necesarias y lograr que una mayor cantidad de personas cuenten con seguridad médica adecuada.