Clausuran alberca en Acuña tras incidente que puso en riesgo la vida de un menor

CIUDAD ACUÑA, Coah.- Una alberca fue clausurada luego de que durante el fin de semana un menor estuvo a punto de morir por ahogamiento, informó la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

El director de la dependencia, Carlos Flores Diego, señaló que una de las principales problemáticas es la operación de albercas que funcionan de manera irregular y que no cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para su uso.

Explicó que la supervisión de estos espacios resulta complicada, ya que sus propietarios argumentan que se trata de instalaciones de uso privado, lo que limita la posibilidad de intervención por parte de las autoridades.

Flores Diego indicó que cada año se tiene un registro de alrededor de 40 albercas que cumplen con los requisitos establecidos para su operación.

Agregó que se han presentado situaciones de riesgo en instalaciones que carecen de las medidas básicas de seguridad, lo que ha derivado en incidentes que requieren atención médica y el traslado de personas a hospitales.

Ante esta situación, exhortó a los propietarios de estos espacios a cumplir con las disposiciones de seguridad vigentes para prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de los usuarios.