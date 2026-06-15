Car adulto mayor de escalera y se fractura en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un adulto mayor identificado como Ramiro N, de 67 años de edad, resultó lesionado tras caer de una escalera en un inmueble ubicado sobre la calle Brasil, esquina con 5 de Febrero, en la colonia Obrera de esta Villa.

El accidente le provocó fractura en el hombro izquierdo así como también en una de las extremidades inferiores.

De inmediato, elementos del mando coordinado de seguridad pública municipal acudieron al lugar como primeros respondientes, bajo la dirección del licenciado José Ponce Sánchez, quienes solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana se desplazaron al sitio para brindar atención prehospitalaria al adulto mayor, estabilizándolo en el lugar antes de proceder con su traslado.

El lesionado fue llevado a la sala de urgencias de la clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió valoración médica para determinar la gravedad de las fracturas y el tratamiento correspondiente.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al realizar actividades domésticas que impliquen el uso de escaleras, especialmente en personas de la tercera edad, quienes son más vulnerables a sufrir accidentes de este tipo.