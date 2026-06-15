Niega Manolo Jiménez señalamientos de autoridades de Estados Unidos

TORREÓN, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, rechazó las versiones que han circulado en redes sociales y algunos medios sobre presuntas investigaciones o requerimientos de información por parte de autoridades de Estados Unidos, al asegurar que no existe ninguna notificación oficial en su contra y que mantiene una relación de colaboración permanente con instancias estadounidenses.

El mandatario estatal señaló que este tipo de señalamientos han surgido desde hace aproximadamente un año, sin que hasta el momento se haya presentado alguna acción formal por parte del gobierno estadounidense.

"Han estado haciendo algunas acusaciones en redes sociales y con algunas notas, pero no hay nada oficial, no hay nada real", afirmó.

Jiménez Salinas destacó que durante este tiempo ha viajado en diversas ocasiones a Estados Unidos sin contratiempos y sostuvo que su administración mantiene una relación institucional con la embajada, los consulados y autoridades del estado de Texas.

Asimismo, consideró que algunos intentos por vincularlo con investigaciones responden a situaciones ajenas relacionadas con otros actores políticos, de quienes, dijo, sí existen señalamientos públicos sobre presuntas relaciones irregulares.

El gobernador aseguró que ninguna autoridad estadounidense le ha solicitado información financiera o documentación relacionada con las versiones difundidas recientemente.

"No se me ha requerido nada de información", afirmó, aunque precisó que, en caso de que alguna instancia oficial llegara a solicitarla, estaría dispuesto a proporcionarla.

"El que nada debe, nada tiene que temer", expresó al reiterar que su administración ha actuado con honestidad y transparencia.

Finalmente, aseguró que continúa trabajando con normalidad y en coordinación con autoridades de ambos países. Como ejemplo, mencionó que recientemente participó en actividades de colaboración con el gobierno de Estados Unidos e incluso realizó un viaje a Washington en semanas recientes, por lo que descartó cualquier afectación derivada de los rumores que han circulado en torno a su persona.