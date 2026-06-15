Río Monclova alcanza niveles críticos tras intensas lluvias

MONCLOVA, COAH.– Horas de incertidumbre y preocupación vivieron cientos de familias la mañana de este lunes luego de que el río Monclova alcanzó uno de sus niveles más altos de los últimos meses a consecuencia de la intensa tromba que azotó la ciudad durante varias horas de manera ininterrumpida.

Las lluvias torrenciales que comenzaron desde temprana hora provocaron un incremento acelerado en el cauce, generando escenas que encendieron las alarmas entre vecinos de los sectores cercanos, quienes observaron con temor cómo la corriente crecía minuto a minuto y avanzaba con una fuerza inusual.

Acciones de la autoridad

En diversos puntos del afluente, el agua estuvo a escasos centímetros de rebasar los límites naturales del cauce, situación que obligó a corporaciones de auxilio y autoridades de Protección Civil a mantener vigilancia constante ante el riesgo latente de una inundación de mayores proporciones.

La fuerza de la corriente arrastró ramas, basura y diversos objetos que eran arrastrados por el agua turbia, mientras decenas de ciudadanos se congregaban en puentes y áreas elevadas para observar el impresionante comportamiento del río.

Elementos de Seguridad Pública realizaron recorridos preventivos en sectores considerados vulnerables, mientras personal de Protección Civil monitoreaba los niveles del afluente para actuar de inmediato en caso de ser necesaria una evacuación.

Impacto en la comunidad

Por fortuna, pese a la intensidad de las precipitaciones y al constante aumento del caudal, el Río Monclova no logró desbordarse, evitando afectaciones mayores en las colonias aledañas. Sin embargo, el fenómeno dejó en evidencia la vulnerabilidad de algunos sectores de la ciudad ante eventos meteorológicos extremos.

La tormenta también provocó severos encharcamientos, vehículos varados y afectaciones en viviendas de distintos puntos de Monclova, convirtiendo la jornada en una de las más complicadas para cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

Aunque la situación logró estabilizarse conforme disminuyó la intensidad de las lluvias, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los reportes oficiales, ya que los escurrimientos provenientes de otras zonas podrían generar nuevas crecidas en las próximas horas.

La imagen del río rugiendo con fuerza y amenazando con salir de su cauce dejó una estampa que muchos habitantes difícilmente olvidarán.