Alerta Sanitaria en Acuña por Aumento de Mascotas Callejeras

Ciudad Acuña, Coah. – El número de mascotas en situación de calle continúa en aumento en distintas colonias de la ciudad, lo que ha encendido las alertas entre autoridades sanitarias debido al riesgo de propagación de plagas como garrapatas y pulgas.

Humberto Cantú, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02, explicó que este problema se debe principalmente a la irresponsabilidad de algunos propietarios, quienes abandonan a sus animales o permiten que deambulen sin los cuidados necesarios.

“Seguimos viendo animales descuidados en varias colonias”, señaló Cantú. “Hay que tener mucho cuidado con este tema, porque si no se atiende puede haber un contagio masivo de garrapatas o de pulgas, lo que puede llegar a ser perjudicial”.

Ante este panorama, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para mantener sus hogares limpios y aprovechar los servicios que ofrecen las brigadas estatales, las cuales realizan campañas gratuitas de atención veterinaria.

Cantú subrayó que estas acciones están enfocadas en reducir el riesgo de enfermedades tanto en animales como en personas, por lo que insistió en la importancia de actuar antes de que el problema se agrave.

Las brigadas estatales recorren de forma constante diversos sectores de la ciudad y brindan servicios como vacunación, desparasitación y orientación sobre el cuidado responsable de mascotas.