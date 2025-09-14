Regresó el optimismo a empleados de AHMSA

Trabajadores de Altos Hornos de México mantienen la expectativa de que la recuperación de la empresa ocurra en poco tiempo, esto ante los avances que existen en el proceso de venta y el interés mostrado por autoridades estatales y federales.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, externó su optimismo luego de la reunión que se llevó a cabo este viernes en la ciudad de Saltillo para instalar el Comité Promotor de Inversiones de Coahuila, en donde uno de los temas que se vio fue AHMSA.

Leija Escalante dijo que existe un interés por parte de las autoridades federales y estatales, que se ha demostrado en el avance y las gestiones que se han realizado con el fin de buscar una solución.

Así mismo, indicó que la posibilidad de que en breve inicie la subasta de la empresa, esto genera la confianza de que en poco tiempo se concretará la venta.

Mencionó que, de acuerdo con información oficial, en un plazo de 10 a 15 días se tendrá la visita de los técnicos de los inversionistas interesados en adquirir la empresa u ofertar, para revisar los equipos de la planta.

"Nos dijeron que estamos a nada de que salga la convocatoria de subasta y alguien tome la empresa, ojalá sea quien ofrezca más, porque la empresa vale, y aquí importante es que se pague a los trabajadores y se reactive la producción".

Señaló que una de las exigencias planteadas ante la Secretaría del Trabajo fue que quede asentada la recontratación de los trabajadores por parte del nuevo dueño, al reactivar los departamentos.