Carlos Villarreal encabeza la Cabalgata del Sendero de Hidalgo en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal encabezó este 14 de septiembre la primera edición del Sendero de Hidalgo, una cabalgata conmemorativa que forma parte de las Fiestas Patrias en Monclova y que busca consolidarse como una nueva tradición en la ciudad.

El recorrido se realizó por las principales avenidas de Monclova, donde cientos de familias se apostaron a lo largo de las calles para presenciar el paso de más de 400 cabalgantes. La cabalgata concluyó en el Lienzo Charro, donde se llevó a cabo una convivencia entre jinetes, autoridades y ciudadanía.

En el evento estuvieron presentes Gabriel Elizondo, coordinador de Mejora Coahuila; Cristina Amezcua, secretaria de Turismo; alcaldes de la región; así como Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno del Estado, quienes acompañaron al alcalde en esta conmemoración.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que este evento honra un hecho histórico de gran relevancia para Monclova: la aprehensión del Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, acontecimiento que marcó el rumbo de la independencia nacional hace casi de 215 años.

"Aquí se ve una gran respuesta de la ciudadanía, y año con año hay que seguir impulsando estas actividades para que se siembren como una gran tradición en nuestra ciudad. Se trata de mantener vivo nuestro patriotismo y nuestras raíces históricas", subrayó el edil.

Carlos Villarreal agregó que la intención es que el Sendero de Hidalgo se consolide como parte del calendario de las Fiestas Patrias en Monclova, complementando el 15 de septiembre con el tradicional Grito de Independencia y el 16 con el desfile cívico-militar.

Finalmente, el alcalde subrayó que estas actividades fortalecen la unión familiar, promueven la charrería como deporte nacional y reafirman el trabajo conjunto del Gobierno Municipal con la ciudadanía, la iniciativa privada y el respaldo del gobernador Manolo Jiménez.