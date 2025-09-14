Identifican pipas con riesgo de explosión

La explosión de una pipa de gas en la Ciudad de México, que dejó 14 muertos, encendió las alertas en Monclova. Autoridades locales ya identificaron pipas con irregularidades que podrían representar un riesgo para la ciudadanía.

Pedro Alvarado, director de Protección Civil Municipal, informó que se han detectado "puntos rojos" en la ciudad donde circulan unidades deterioradas. Para garantizar la seguridad, planean un operativo preventivo este miércoles 17, condicionado a la autorización estatal.

Alvarado aclaró que la regulación de vehículos que transportan hidrocarburos corresponde a Protección Civil del Estado, pero el municipio ya solicitó respaldo oficial para inspeccionar y retirar las pipas que no cumplan la normatividad. "Existen pipas circulando visiblemente deterioradas, y debemos actuar antes de que ocurra una tragedia", afirmó.

El operativo contempla inspecciones preventivas y exigencia de reparaciones inmediatas a las unidades irregulares. Mientras esperan la luz verde estatal, Protección Civil mantiene vigilancia permanente en los puntos críticos identificados, reforzando la coordinación con autoridades estatales para prevenir incidentes fatales.

"Lo más importante es proteger la vida y la tranquilidad de la ciudadanía. Este operativo será un paso firme en esa dirección", concluyó Alvarado.