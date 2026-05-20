Aumenta presencia de víboras en viviendas de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– La presencia de animales peligrosos en viviendas de la ciudad ha ido en aumento, principalmente de víboras de distintos tamaños, situación que ha generado llamados de alerta a las autoridades de Protección Civil.

De acuerdo con los reportes recibidos, las serpientes han sido localizadas en patios y áreas con maleza, lo que representa un riesgo para las familias al desconocer cómo actuar ante este tipo de casos.

Acciones de la autoridad

El director de Protección Civil y Bomberos, Carlos Flores, señaló que es importante solicitar el apoyo de los elementos especializados para atender este tipo de situaciones y evitar accidentes.

Indicó que una de las principales recomendaciones es mantener limpia la vivienda y cortar la hierba en patios y terrenos, ya que la maleza facilita que estos animales se oculten cerca de las casas.

Recomendaciones a la población

Las autoridades exhortaron a la población a no intentar capturar o matar a las víboras por cuenta propia y reportar inmediatamente cualquier avistamiento al sistema de emergencias.