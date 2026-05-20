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Coahuila

Aumenta presencia de víboras en viviendas de Ciudad Acuña

Autoridades alertan por hallazgos de serpientes en patios y zonas con maleza; exhortan a no capturarlas y reportar de inmediato al sistema de emergencias.

Por Angel Garcia - 20 mayo, 2026 - 02:21 p.m.
Aumenta presencia de víboras en viviendas de Ciudad Acuña
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– La presencia de animales peligrosos en viviendas de la ciudad ha ido en aumento, principalmente de víboras de distintos tamaños, situación que ha generado llamados de alerta a las autoridades de Protección Civil.

      De acuerdo con los reportes recibidos, las serpientes han sido localizadas en patios y áreas con maleza, lo que representa un riesgo para las familias al desconocer cómo actuar ante este tipo de casos.

      Acciones de la autoridad

      El director de Protección Civil y Bomberos, Carlos Flores, señaló que es importante solicitar el apoyo de los elementos especializados para atender este tipo de situaciones y evitar accidentes.

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      Indicó que una de las principales recomendaciones es mantener limpia la vivienda y cortar la hierba en patios y terrenos, ya que la maleza facilita que estos animales se oculten cerca de las casas.

      Recomendaciones a la población

      Las autoridades exhortaron a la población a no intentar capturar o matar a las víboras por cuenta propia y reportar inmediatamente cualquier avistamiento al sistema de emergencias.

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