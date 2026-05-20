Profesor atenta contra su vida dentro de secundaria 21 en Saltillo

SALTILLO, Coahuila.-La mañana de este miércoles se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la Secundaria General Número 21 "Javier Luis Cabello Siller", ubicada sobre el bulevar Mirasierra, entre las calles Francisco Ealy Ortiz y Francisco de la Garza, luego de que un profesor resultara lesionado dentro de una de las aulas.

De acuerdo con los primeros reportes, personal docente y trabajadores de la institución detectaron que el maestro presentaba heridas en distintas partes del cuerpo, por lo que solicitaron apoyo inmediato a través del sistema estatal de emergencias 911.

Minutos después arribaron paramédicos y personal de la Secretaría de Salud, quienes ingresaron al plantel para brindarle atención prehospitalaria y estabilizarlo en el lugar antes de proceder con su traslado a la clínica del ISSSTE, donde quedó bajo observación médica especializada.

El incidente ocurrió en la Secundaria General Número 21

Durante las labores de auxilio, elementos de la Unidad de Integración Familiar de la Policía Municipal permanecieron en la secundaria para resguardar el área y mantener el orden entre estudiantes y trabajadores del plantel.

Hasta ahora, autoridades educativas y de salud no han emitido información oficial sobre el estado de salud del docente ni sobre las causas que habrían originado el incidente. Sin embargo, trascendió que la principal línea de investigación de los hechos señala que todo se trató de un intento del docente por acabar con su propia vida.

Las autoridades investigan el estado de salud del profesor lesionado

A pesar de la movilización registrada en la institución, las actividades escolares continuaron de manera habitual.