Más inversiones y empleos para Coahuila: Manolo; General Motors reafirma confianza

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 19 de mayo de 2026.- Durante un evento realizado por General Motors en el Estado de México, la armadora anunció nuevas inversiones para sus operaciones en el país, entre ellas proyectos estratégicos para Coahuila que consolidan a la entidad como uno de los principales polos industriales y automotrices de México.

General Motors invertirá mil millones de dólares en su complejo de Ramos Arizpe.

El presidente y director general de General Motors México, Francisco Garza, informó que el complejo de Ramos Arizpe será clave dentro de la estrategia de expansión de la compañía, ya que ahí se desarrollará el Chevrolet Aveo como parte de la inversión de mil millones de dólares anunciada para las operaciones de la empresa en el país.

Además, la compañía confirmó que a partir de 2027 iniciará en Toluca el ensamble nacional de los modelos Chevrolet Groove y Chevrolet Aveo para el mercado mexicano.

Garza destacó que el complejo de Ramos Arizpe, que este año cumple 45 años de operaciones, se mantiene como referente nacional de innovación, calidad y evolución tecnológica.

"Este proyecto se realizará en nuestro complejo de manufactura ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila, que este año celebra 45 años de historia y ha sido desde sus inicios sinónimo de innovación, calidad y evolución tecnológica", expresó.

Actualmente, el complejo integra cinco plantas y más de cinco mil colaboradores, consolidándose como uno de los principales motores de desarrollo económico para Coahuila y México.

El gobernador de Coahuila resalta la importancia de las nuevas inversiones.

El directivo reconoció además el respaldo del Gobierno de Coahuila para fortalecer el liderazgo industrial de la entidad.

"Quiero expresar también un reconocimiento muy especial al Gobierno del Estado de Coahuila por su respaldo decidido y constante para seguir fortaleciendo a Coahuila como un referente industrial", puntualizó.

Por su parte, el gobernador destacó que este anuncio representa más inversión y generación de empleos para la entidad, particularmente en un contexto económico complicado para el país derivado de factores internacionales como los aranceles y las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos.

"General Motors anuncia más inversiones aquí en Coahuila y el ensamble de dos modelos de vehículos. Eso representa más inversión para nuestro estado y más empleos para nuestra gente", señaló.

El mandatario subrayó que, pese a que 2025 y 2026 no han sido años económicamente positivos para México, Coahuila continúa posicionándose entre las entidades con mayor atracción de inversiones.

"Una gran parte de las inversiones que llegan a México están llegando a Coahuila. Hoy llevamos más de 170 empresas que han invertido en nuestro estado, con más de 160 mil millones de pesos y más de 70 mil nuevos empleos", afirmó.

También destacó que el Instituto Mexicano del Seguro Social ubicó recientemente a Coahuila como el segundo estado del país con más generación de empleo formal durante abril, solo por debajo de Ciudad de México.

"Los números y la realidad hablan por sí solos. Mientras algunos apuestan por la grilla y la desinformación, nosotros seguimos trabajando para atraer inversiones, generar empleos y fortalecer la economía del estado", expresó.

El gobernador señaló además que cada semana continúan llegando nuevas inversiones a Coahuila, muchas de las cuales no se anuncian públicamente por políticas internas de las empresas.

"Lo importante para nosotros es que las inversiones se concreten y que se generen empleos para las familias coahuilenses", indicó.

Añadió que Coahuila se mantiene competitivo gracias a factores como la estabilidad laboral, seguridad, estado de derecho, infraestructura y mano de obra calificada.

"Aquí encuentran todas las condiciones que busca una inversión: seguridad, estabilidad laboral, servicios, energía y los mejores trabajadores del país", sostuvo.

El mandatario resaltó además que la entidad ha logrado diversificar las inversiones que recibe, incorporando empresas de distintos sectores industriales y tecnológicos.