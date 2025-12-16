Contactanos
Coahuila

Festival navideño une a Cbtis 54 y Jardín de Niños Griselda Álvarez Ponce León

Alumnos organizan festival y actividades recreativas como parte del programa Navidad de Sonrisitas 54 en Ciudad Acuña.

Por Angel Garcia - 16 diciembre, 2025 - 10:50 a.m.
      Ciudad Acuña, Coahuila.– En el ambiente festivo de diciembre, alumnos del Cbtis 54 recibieron a niños de un jardín de infantes para ofrecerles una mañana de diversión y convivencia como parte del programa Navidad de Sonrisitas 54.

      El evento se llevó a cabo en las instalaciones del plantel educativo, donde se invitó al Jardín de Niños Griselda Álvarez Ponce León, cuyos pequeños participaron en un festival navideño organizado por los estudiantes.

      Actividades recreativas para los niños

      Durante la jornada, los menores disfrutaron de brincolines y diversas actividades recreativas, además de recibir presentes por parte de los alumnos. Asimismo, se les ofreció comida y quequitos, lo que contribuyó a generar un ambiente de alegría y celebración.

      Promoción de valores en la comunidad

      Con esta actividad, los organizadores buscaron llevar momentos de felicidad y compartir el espíritu navideño, reforzando valores de solidaridad y convivencia entre la comunidad estudiantil y los niños invitados.

