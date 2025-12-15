Alberto Medina informa sobre guardias en diciembre en el Ayuntamiento

A partir del 17 de diciembre, más de mil 300 trabajadores del Ayuntamiento iniciarán su periodo vacacional decembrino, por lo que se exhorta a la ciudadanía a realizar con anticipación cualquier trámite pendiente en Presidencia Municipal.

El secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina, informó que ya fue emitido el oficio correspondiente por parte del área de Recursos Humanos, el cual aplica tanto para personal sindicalizado como de confianza, estableciendo el periodo vacacional del 17 de diciembre al 2 de enero.

Detalló que los días 18 y 19 de diciembre se mantendrán guardias en algunas áreas, debido a que aún no concluyen las actividades escolares y existe demanda de ciertos trámites por parte de la población.

Posteriormente, durante la semana del 20 de diciembre, las oficinas permanecerán prácticamente cerradas, aunque los días 26 y 27 se contará nuevamente con personal de guardia para atender asuntos urgentes.

Medina precisó que, aunque la mayoría del personal administrativo saldrá de vacaciones, los departamentos operativos continuarán laborando de manera normal, como Protección Civil, Seguridad Pública y Servicios Primarios, especialmente en el área de recolección de basura, ya que son áreas que no pueden suspender actividades.

En otro tema, el secretario del Ayuntamiento informó que el próximo miércoles se llevará a cabo la última sesión ordinaria de Cabildo del año, la número 30, en la cual se analizará la cuenta pública correspondiente al mes de noviembre, conforme lo establece la normatividad, así como un asunto relacionado con desarrollo urbano.

Finalmente, señaló que el objetivo principal de esta sesión será avanzar en el cierre del ejercicio fiscal, destacando que actualmente se trabaja con un mes de retraso, por lo que se espera que, tras su presentación y aprobación, se pueda concluir el año en términos administrativos.