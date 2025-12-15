Carlos Villarreal promueve el Mercadito Navideño en Monclova

Monclova, Coah.- Como parte del trabajo en equipo que se realiza con el gobernador Manolo Jiménez para fortalecer la economía local y apoyar a las mujeres emprendedoras, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, a través de la Instancia Municipal de la Mujer del DIF Monclova, invita a la ciudadanía a participar en el Mercadito Navideño, un espacio diseñado para impulsar el talento local y fomentar la convivencia familiar.

El Mercadito Navideño se llevará a cabo los días 16 y 17 de diciembre, en un horario de 4:00 a 9:00 de la tarde, en las instalaciones del Museo Coahuila y Texas. Durante estos días, las familias monclovenses podrán conocer y apoyar a más de 100 emprendedoras que ofrecerán productos elaborados localmente.

Además de la exhibición y venta de productos, el evento contará con actividades culturales, talleres, área gastronómica y música en vivo, generando un ambiente festivo y familiar que fortalece la unión comunitaria durante la temporada decembrina.

El alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer la economía local y brindar oportunidades reales a las mujeres: "El Mercadito Navideño es una muestra del talento, la creatividad y el esfuerzo de las mujeres monclovenses. En equipo con el gobernador Manolo Jiménez, seguimos generando espacios que apoyan su emprendimiento y fortalecen la economía de nuestra ciudad".

Finalmente, el Gobierno Municipal refrendó su compromiso de continuar trabajando de la mano con el Gobierno del Estado para impulsar el emprendimiento, el desarrollo económico y acciones que sigan prendiendo a Monclova y beneficien directamente a las familias.