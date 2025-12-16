Localizan a menor extraviado en Sabinas y lo entregan a su familia

Sabinas, Coahuila. La mañana de este martes, elementos de la Policía Preventiva localizaron a un menor de edad que deambulaba solo por calles de la colonia Jorge B. Cuéllar, lo que generó la inmediata intervención de las autoridades municipales para garantizar su seguridad.

El titular de Protección Civil en Sabinas, Sebastián Jaime Arellano, emitió un llamado urgente a la comunidad para ubicar a los familiares del niño. El funcionario informó que el menor fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública municipal, donde permaneció bajo resguardo mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Acciones de la autoridad

La situación fue atendida con el acompañamiento de personal de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), quienes supervisaron el proceso de protección y entrega del menor, en apego a los protocolos establecidos para casos de este tipo.

Minutos después del reporte, la abuela del niño se presentó en las instalaciones de Seguridad Pública. Tras confirmar el parentesco y en presencia de la PRONNIF, los elementos policiales realizaron la entrega oficial del menor a su familia, asegurando que se encontraba en buen estado de salud.

Importancia de la colaboración ciudadana

Este hecho resalta la importancia de la colaboración ciudadana y la pronta respuesta de las autoridades, quienes reiteraron la importancia de velar por la seguridad de los menores y exhortaron a la comunidad a mantenerse atenta para prevenir situaciones de riesgo.