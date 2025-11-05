Cierran registro de programa emergente en apoyo a familias sin empleo en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– Con el cierre de inscripciones del programa emergente impulsado por el Gobierno del Estado y el municipio, se pondrá en marcha una estrategia conjunta para apoyar a las familias que actualmente no cuentan con empleo y fomentar la reactivación económica local.

El programa contempla la creación de 250 empleos temporales, los cuales incluirán seguridad social para garantizar el cumplimiento de las condiciones laborales conforme a la ley. Además, se entregarán al menos 100 becas a jóvenes cuyos padres se encuentran desempleados, con el objetivo de apoyar su continuidad educativa.

En el marco de esta iniciativa también se distribuirán cerca de mil apoyos alimentarios a familias en situación vulnerable.

"Este trabajo en conjunto tiene como finalidad ayudar al mayor número de familias, porque sabemos que ha sido difícil ahora que se encuentran sin trabajo", señaló la coordinadora del Servicio Nacional del Empleo, Carmen Márquez, quien adelantó que se buscará mantener este tipo de programas en beneficio de la población.