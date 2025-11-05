Autoridades de salud exhortan a vacunarse contra la influenza en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– Con la llegada del cambio de temporada y el incremento de casos de enfermedades respiratorias, autoridades de salud exhortaron a la población a aplicarse la vacuna contra la influenza, disponible de manera gratuita.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02, Humberto Cantú, advirtió que el aumento de padecimientos respiratorios es más evidente antes del inicio pleno del invierno, por lo que llamó a reforzar las medidas de prevención.

Recordó que la vacuna contra la influenza se actualiza cada año para adaptarse a las nuevas cepas del virus que pudieran surgir. Además, informó que personal de la jurisdicción acudirá a escuelas y espacios públicos para facilitar la aplicación del biológico.

"No hay que confiarnos, hay que aplicarse la vacuna. Recuerden que son gratuitas y buscan ayudar a combatir las enfermedades de la temporada", enfatizó Cantú.