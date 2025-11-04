Monclova anuncia arranque de Unidades Básicas de Rehabilitación

Con el objetivo de fortalecer la atención médica y terapéutica para personas con discapacidad o en proceso de recuperación física, el Gobierno Municipal anunció el próximo arranque de las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) en Monclova.

Como parte de la etapa de preparación, personal del municipio realizó una visita técnica al Centro de Rehabilitación Integral (CRI) de Monclova y a la Unidad Básica de Rehabilitación de San Buenaventura, con el propósito de conocer a fondo sus instalaciones, actividades y procesos operativos.

Durante el recorrido, se compartieron experiencias y metodologías de atención que servirán como modelo de referencia para la puesta en marcha de la nueva unidad en Monclova.

Mavi Sosa, presidenta del DIF, expresó su agradecimiento a la directora del CRI Monclova, así como a la Presidenta y Directora del DIF San Buenaventura y a todo su personal, por abrir las puertas de sus instalaciones y compartir sus conocimientos.

"Este trabajo en conjunto es fundamental. La colaboración entre municipios y el intercambio de experiencias permitirá ofrecer una atención de calidad que impactará positivamente en la vida de las y los monclovenses", se destacó.

Con este proyecto, Monclova busca ampliar los servicios de rehabilitación física, terapéutica y de inclusión social, acercándolos a más familias que requieren atención especializada.