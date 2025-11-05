Suspenden a cuatro alumnas de la Secundaria Emiliano Zapata por fumar sustancias toxicas

Monclova, Coahuila.– Cuatro alumnas de la Secundaria General número 2 "Emiliano Zapata", ubicada en la colonia Obrera de Monclova, fueron suspendidas luego de ser sorprendidas fumando marihuana dentro de las instalaciones del plantel.

El titular de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham González, confirmó el hecho y aseguró que ya se aplican las medidas correspondientes establecidas en el protocolo de convivencia escolar.

"Se trata de actos considerados gravísimos dentro de las normas escolares. En estos casos se procede a la suspensión de las alumnas y al inicio de un proceso de atención integral, tanto disciplinaria como psicológica", explicó.

El funcionario indicó que el objetivo no es solo sancionar, sino también atender el trasfondo del problema, ofreciendo acompañamiento emocional y orientación a las estudiantes y a sus familias.

"Desde la coordinación de Servicios Educativos estaremos brindando apoyo psicológico a las menores y a los padres de familia, porque este tipo de situaciones requieren atención más allá de la parte académica", agregó González.

En un principio se difundió que era una sola estudiante la involucrada, sin embargo, posteriormente se confirmó que fueron cuatro las jóvenes sorprendidas consumiendo la sustancia.

Las autoridades educativas mantienen comunicación con la dirección de la escuela y con los tutores de las alumnas para reforzar las acciones preventivas dentro del plantel y promover campañas sobre los riesgos del consumo de drogas en menores de edad.