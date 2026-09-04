Limpian canales de riego ante expectativa de más lluvias en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Agricultores iniciaron trabajos de limpieza en los canales de riego que conducen agua hacia los predios, con el apoyo de dependencias del Gobierno del Estado y maquinaria.

El principal problema que enfrentan es la saturación de los canales, situación que limita el paso del agua hacia las parcelas y dificulta el aprovechamiento del recurso.

¿Cómo afecta la saturación de los canales a los agricultores?

Ante el inicio de las lluvias, los agricultores mantienen la expectativa de cerrar la temporada con buenas precipitaciones y contar con agua suficiente para sus actividades.

Por ello, consideran fundamental adelantarse con la limpieza de los canales para facilitar la captación y aprovechar el agua en caso de que se registren mayores precipitaciones.

Apoyo del Gobierno del Estado en la limpieza de canales

Los trabajos se realizan de manera conjunta con dependencias estatales, que apoyan con maquinaria para agilizar las labores y mejorar las condiciones de los canales de riego.