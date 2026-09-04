Pese a choques y exceso de velocidad, Cynthia siguió dando "raid"

Cynthia Estephanie de los Santos, conductora de la camioneta que se volcó en la carretera federal 57, accidente en el que murieron tres mujeres de Monclova y Frontera, ya había sido señalada por presuntas irregularidades durante los viajes que realizaba.

Entre los señalamientos que pesaban sobre la conductora se encuentran su presunta participación en choques, el uso del teléfono celular mientras brindaba el servicio y conducir a exceso de velocidad, pese a lo cual continuaba realizando viajes para la organización conocida como Familia Seguridad Central Coahuila APP Monclova.

De los Santos, de 34 años y originaria de Monclova, llevaba varios años como conductora de dicha organización, dedicada al traslado de personas entre la Región Sureste y la Región Centro.

La noche del jueves viajaba hacia Monclova a bordo de una camioneta Suzuki, en la que transportaba a ocho personas, cuando a la altura del kilómetro 96 uno de los neumáticos presuntamente estalló.

El desperfecto habría provocado que la conductora perdiera el control de la unidad, saliera del camino y volcara, dando varias vueltas.

El accidente dejó tres mujeres sin vida: Gabriela Ibarra, de 32 años; Ángela Rodríguez, de 27, y Daniela Valdés, también de 27 años.

Además, cinco hombres resultaron lesionados y fueron trasladados a hospitales de la Región Centro. Sus vidas no corrían peligro.

La conductora también sufrió lesiones que no pusieron en riesgo su vida y permanece en Saltillo.

El accidente es investigado para establecer con precisión las causas de la volcadura y determinar las responsabilidades correspondientes.