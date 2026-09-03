Carlos Villarreal entrega obras de infraestructura en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó y puso en marcha obras de infraestructura en distintos sectores de Monclova, con una inversión superior a 3.9 millones de pesos.

En la colonia El Roble entregó los trabajos de pavimentación en las calles Luis Donaldo Colosio, entre Encinos y Alamillos, y Alamillos, entre Luis Donaldo Colosio y Álamos. En ambas vialidades se invirtieron más de 2 millones de pesos para atender más de 260 metros lineales, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova.

Durante el arranque se destacó que estas acciones se realizan en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, para fortalecer las obras sociales en distintos sectores de la ciudad.

Posteriormente, en la Zona Centro, inició la construcción de una nueva red de drenaje en la calle Altamirano, entre Jesús Silva y General Bravo, con una inversión superior a 1.9 millones de pesos, también dentro del Plan Prendamos Monclova. La obra se realiza en coordinación con el Gobierno Estatal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el objetivo de fortalecer la infraestructura de SIMAS Monclova-Frontera y mejorar el servicio y la calidad de vida de las familias.