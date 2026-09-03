Carlos Villarreal refuerza la seguridad pública en Monclova

Como parte del trabajo permanente para mantener una corporación preparada y con capacidad de respuesta, en coordinación con el gobierno del estado que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Carlos Villarreal encabezó el pase de lista en la Comandancia Municipal de Policía, donde destacó la importancia de mantener la capacitación, profesionalización y coordinación de los elementos de seguridad.

Durante el pase de lista se revisaron las condiciones operativas de la corporación y se destacó la importancia de mantener una comunicación permanente entre las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, así como de identificar áreas de oportunidad que permitan mejorar la atención y respuesta ante las necesidades de la ciudadanía.

Carlos Villarreal señaló que la seguridad requiere trabajo constante y una corporación con elementos preparados, equipados y comprometidos con su responsabilidad. En este sentido, el gobierno municipal mantiene acciones de capacitación y profesionalización, además de inversiones en equipamiento e infraestructura para mejorar las condiciones en las que los policías realizan su trabajo.

El alcalde destacó que estas acciones se realizan en coordinación con el gobierno del estado, como parte del Modelo Coahuilense de Seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, que tiene entre sus prioridades la prevención, la profesionalización de las corporaciones y la coordinación entre instituciones.

"Estamos trabajando todos los días para que nuestros policías tengan la capacitación, las herramientas y las condiciones necesarias para hacer mejor su trabajo. Con el respaldo de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, vamos a seguir fortaleciendo la coordinación y la preparación de nuestra corporación, porque la seguridad de las familias de Monclova es una prioridad", señaló el alcalde.

El gobierno municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando en equipo con el gobierno del estado y los tres órdenes de gobierno, sumando esfuerzos, recursos y capacidades para fortalecer la seguridad y mantener una corporación cercana, profesional y preparada para servir a las familias de Monclova.