Ejército Mexicano realiza labores de apoyo en escuela primaria de Ciudad Acuña

Elementos del 26° Regimiento de Caballería Motorizada efectuaron trabajos de limpieza en beneficio de la comunidad escolar.

Por Angel Garcia - 18 diciembre, 2025 - 05:04 p.m.
      Ciudad Acuña.– Como parte de las acciones de trabajo social en el municipio, elementos del Ejército Mexicano llevaron a cabo actividades de apoyo en planteles educativos de la ciudad.

      Personal del 26° Regimiento de Caballería Motorizada acudió a la Escuela Primaria Benito Juárez, ubicada en el fraccionamiento Mexicanidad, donde realizaron labores en beneficio de la comunidad escolar.

      El Ejército Mexicano se involucra en actividades de apoyo social en la comunidad.

      Las acciones incluyeron trabajos de limpieza en áreas del plantel, con el objetivo de mejorar las condiciones del entorno educativo para los estudiantes y el personal docente.

      La Escuela Primaria Benito Juárez recibe atención del 26° Regimiento de Caballería Motorizada.

      Las autoridades militares señalaron que este tipo de actividades se realizan de manera constante, como parte del compromiso de contribuir al bienestar de la población y apoyar a los sectores que más lo requieren, sumando esfuerzos en favor de la sociedad.

